Australian Open | Musetti si ritira per infortunio Djokovic in semifinale Sinner-Shelton 2-0

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia durante la partita contro Djokovic. Dopo aver vinto i primi due set, l’azzurro si è dovuto fermare e ha chiesto l’intervento del fisioterapista, lasciando il suo posto in semifinale a Novak Djokovic. Nel frattempo, Sinner e Shelton hanno conquistato la vittoria in due set e avanzano nel torneo.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida (in corso) tra Jannik Sinner e Ben Shelton: l'altoatesino ha già portato a casa il primo set (6-3 dopo 50 minuti) e il secondo (6-4 dopo 53 minuti). Sinner ha incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set.

