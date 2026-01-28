Sinner vola in semifinale all’Australian Open | Shelton battuto in tre set ora c’è Djokovic

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale dell’Australian Open. Il tennista italiano ha vinto in tre set contro Ben Shelton e ora si prepara ad affrontare Novak Djokovic. La partita è stata combattuta, ma Sinner ha dimostrato lucidità e forza, conquistando un posto tra i quattro migliori del torneo.

Jannik Sinner ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-4) Ben Shelton, raggiungendo la semifinale dell’Australian Open, nella quale affronterà Novak Djokovic. Il serbo in precedenza aveva approfittato del ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

