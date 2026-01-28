Jannik Sinner supera senza troppi problemi Ben Shelton e si qualifica per la semifinale degli Australian Open. L’azzurro domina il suo avversario in tre set e ora aspetta Novak Djokovic, che lo ha già battuto in finale lo scorso anno. La partita si è conclusa con Sinner che ha mostrato sicurezza e determinazione, proseguendo così la sua avventura a Melbourne.

L’azzurro domina Shelton in 3 set e vola in semifinale contro Djokovic agli Australian Open. Melbourne, 28 gennaio 2026 – Jannik Sinner, numero 2 del mondo e campione uscente, continua la sua corsa agli Australian Open. L’azzurro ha superato nei quarti di finale l’americano Ben Shelton, numero 7 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4, conquistando la semifinale dove venerdì affronterà Novak Djokovic. Il match, giocato alla Rod Laver Arena, ha visto Sinner controllare la partita fin dai primi scambi. Il numero 2 del mondo ha chiuso il primo set 6-3 grazie a un mix di dritti potenti, servizio preciso e volée efficaci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Australian Open: Jannik Sinner batte Ben Shelton e vola in semifinale contro Djokovic

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026.

Jannik Sinner ha battuto Shelton in tre set e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open.

