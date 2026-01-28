Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita. Dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic, il tennista italiano si ferma al terzo, colpito da un dolore alla coscia. In soli cinque minuti, il suo sogno di semifinali svanisce, lasciando spazio alla vittoria del serbo. Un colpo duro per Musetti, che si vede costretto a lasciare il campo e un match che sembrava alla sua portata.

- Articolo in aggiornamento - Una sfortuna incredibile quella di Lorenzo Musetti costretto al ritiro per un problema fisico che in cinque minuti ha cambiato la storia della gara: dopo essere stato avanti 6-4, 6-3, 1-3 sente una fitta alla coscia e deve lasciare i quarti di finale agli Australian Open. In questo modo è Novak Djokovic che avanza in semifinale e aspetta il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. I primi due set dominati, nettamente, contro il giocatore che ha vinto più nel tennis: sarebbe probabilmente arrivata la prima semifinale nella carriera del giocatore di Carrara a Melbourne ma l'infortunio ha cambiato la storia delle cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Australian Open choc per Musetti: si ritira avanti 2-0, Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti sta giocando contro Novak Djokovic negli Australian Open.

Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic negli Australian Open, con il serbo in vantaggio negli scontri diretti 9-1.

