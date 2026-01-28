Lorenzo Musetti si ritira nel quarto di finale degli Australian Open contro Djokovic. Il talento italiano si ferma dopo aver accusato un infortunio, lasciando strada al serbo che vola in semifinale. La partita si interrompe bruscamente e gli spettatori assistono a una svolta inaspettata.

Lorenzo Musetti alza bandiera bianca nel quarto di finale degli Australian Open disputata oggi mercoledì 28 gennaio contro Novak Djokovic. Il toscano si è ritirato a causa di un infortunio al terzo set, dopo aver vinto i precedenti due (6-4, 6-3, 1-3). In semifinale approda il serbo che sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Musetti si fa male e si ritira: Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita.

Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set dell'esibizione contro Zverev, a causa di un infortunio all'anca.

