Australian Open | Musetti si ritira per infortunio Djokovic in semifinale In campo Sinner

Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare dai quarti di finale degli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia. Dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic, l’azzurro ha chiesto l’intervento del fisioterapista e ha deciso di abbandonare il campo, lasciando Djokovic in semifinale. In campo anche Sinner, pronto a sfidare i rivali.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida (in corso) tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Sinner ha incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale. In campo Sinner Approfondimenti su Australian Open Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Australian Open, Musetti si ritira: Djokovic in semifinale Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open durante il quarto di finale contro Novak Djokovic. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Musetti si ritira in lacrime dopo due set divini con Djokovic: gli highlights; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026; Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti; Australian Open, Musetti si fa male sul più bello: arriva il ritiro avanti 2 set a 0 contro Djokovic. Attesa per Sinner-Shelton. Musetti, problema fisico contro Djokovic: si ritira dagli Australian Open(Adnkronos) - Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante i quarti di finale contro Novak ... msn.com Australian Open 2026, Musetti si fa male e si ritira: Djokovic in semifinaleLorenzo Musetti (AP Photo/Antonio Calanni) Lorenzo Musetti alza bandiera bianca nel quarto di finale ... msn.com Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook Lorenzo Musetti si è ritirato dai quarti di finale degli Australian Open per infortunio, dopo aver vinto due set contro Djokovic x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.