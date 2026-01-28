Australian Open Musetti si ritira | Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open durante il quarto di finale contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto i primi due set, l’italiano ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Djokovic prosegue così verso la semifinale.

Quarto di finale degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti. L’azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. In semifinale va dunque il serbo; per Musetti sarebbe stata invece la prima semifinale a Melbourne. «Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma e’ stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto», ha detto Djokovic. «Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l’opportunità che mi ha dato di giocare un’altra semifinale, vorra’ dire che stanotte pregherò un altro po’.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Australian Open

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita.

Lorenzo Musetti si ritira nel quarto di finale degli Australian Open contro Djokovic.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Maledetta sfortuna: Musetti domina Djokovic ma si ritira

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026; Australian Open 2026, Musetti costretto al ritiro per infortunio mentre era sul 2-0 contro Djokovic; Musetti, che sfortuna! Lorenzo va avanti 2-0, ma si ritira contro Djokovic.

Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di 2 set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Musetti infortunato, l'azzurro si ritira e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilgazzettino.it

#AO26 Nella semifinale degli #AustralianOpen Lorenzo #Musetti si aggiudica per 6-4 il primo set contro #Djokovic. Oggi in campo anche #Sinner; sfiderà Shelton nell'altro quarto Foto Ansa - facebook.com facebook

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com