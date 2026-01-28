Australian Open | Musetti si ritira per infortunio Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto i primi due set, l’italiano ha dovuto abbandonare il match per un infortunio alla coscia, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Djokovic prosegue così senza dover affrontare più il suo avversario italiano.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Sinner ha incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it

