Australian Open | Musetti si ritira per infortunio Djokovic in semifinale

Da agi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto i primi due set, l’italiano ha dovuto abbandonare il match per un infortunio alla coscia, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Djokovic prosegue così senza dover affrontare più il suo avversario italiano.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open.  Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Sinner ha  incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7  occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it

australian open musetti si ritira per infortunio djokovic in semifinale

© Agi.it - Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale

Approfondimenti su Australian Open

Australian Open, Musetti si ritira: Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open durante il quarto di finale contro Novak Djokovic.

Australian Open choc per Musetti: si ritira avanti 2-0, Djokovic in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Jannik Sinner Retires vs Tallon Griekspoor After Physical Battle | Shanghai 2025 Highlights

Video Jannik Sinner Retires vs Tallon Griekspoor After Physical Battle | Shanghai 2025 Highlights

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026; Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Australian Open 2026, Musetti costretto al ritiro per infortunio mentre era sul 2-0 contro Djokovic; Musetti, che sfortuna! Lorenzo va avanti 2-0, ma si ritira contro Djokovic.

australian open musetti siAustralian Open: Musetti si ritira per infortunioAGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia ch ... msn.com

australian open musetti siMusetti, problema fisico contro Djokovic: si ritira dagli Australian OpenImmediato l'intervento del fisioterapista, con Musetti che si è preso un medical time out provando a recuperare da un problema sembrato grave fin da subito. Lorenzo è rientrato in campo, ma faticava a ... adnkronos.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.