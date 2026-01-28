Sinner batte Shelton e vola in semifinale degli Australian Open| Live 6-3 6-4 6-4

Jannik Sinner ha battuto Shelton in tre set e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open. Con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-4, il tennista italiano ha mostrato solidità e determinazione. Ora si prepara ad affrontare Djokovic, dopo che Musetti si è ritirato. La partita in programma promette grande spettacolo.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) MELBOURNE «Bravo toro» lo incitano dalla panchina. Tanto fragile Musetti, quanto roccioso Sinner, per il terzo anno di fila in semifinale all'Australian Open a caccia del titolo major numero tre qui a Melbourne, il quinto in totale. Il toro di Sesto Pusteria elimina l'americano Ben Shelton in tre set dopo 2h25' di gioco ma il match è stato ben più denso di quanto il punteggio (6-3, 6-4, 6-4) dica. Shelton ha sottoposto l'azzurro a una pressione costante, procurandosi occasioni che non ha sfruttato perché Jannik è stato capace di arginare il mancinismo yankee, di perforare le discese a rete, di tornare affilato — dopo i violenti crampi con Spizzirri e l'onore del tie break concesso a Darderi — quando la circostanza l'ha richiesto.

