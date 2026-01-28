Attacco con una siringa a Ilhan Omar durante un discorso pubblico

Durante un evento pubblico, Ilhan Omar è stata colpita da un attacco con una siringa. Un uomo le ha spruzzato un liquido non identificato, creando panico tra il pubblico. Le guardie di sicurezza sono intervenute immediatamente, hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato via. La deputata sta bene, ma l’incidente ha suscitato molta preoccupazione.

Momenti di paura martedì sera durante un discorso pubblico della deputata democratica Ilhan Omar: un uomo le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza e allontanato dal locale. Nonostante l'attacco, la parlamentare, spesso bersaglio di critiche e minacce politiche, ha continuato il suo intervento invitando alla resilienza: "Restiamo forti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro". L'episodio si è verificato in una città che negli ultimi tempi è stata al centro di tensioni legate all'immigrazione, dove recentemente due cittadini statunitensi sono stati uccisi in circostanze violente.

