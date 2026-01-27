Furti e rapine a Scafati | arrestato un uomo obbligo di dimora per la complice

Un uomo di 51 anni e una donna di 30 sono stati coinvolti in furti e rapine a Scafati. La Procura di Nocera Inferiore ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, con l’obbligo di dimora per la complice. L’indagine ha portato all’arresto del 51enne, evidenziando le recenti attività investigative sulla sicurezza locale.

Furto e rapina impropria. Di questo sono accusati un 51enne e una 30enne, destinatari di un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dalla Procura di Nocera Inferiore su disposizione del Gip del locale Tribunale. Le misure cautelari L'uomo è stato condotto in carcere, mentre la donna.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scafati Procura

Scafati Procura

