Mille tifosi dello Stoccarda in arrivo a Roma senza biglietto | è allarme ultrà nella Capitale

Mille tifosi dello Stoccarda sono attesi a Roma senza biglietto, suscitando preoccupazioni di ordine pubblico. La Questura ha predisposto controlli e misure di sicurezza nelle zone centrali e intorno allo stadio Olimpico. L’attenzione delle autorità e dell’Uefa è elevata, soprattutto dopo gli scontri tra tifosi giallorossi e viola verificatisi nel fine settimana precedente. La situazione richiede vigilanza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli eventi sportivi.

L'invasione tedesca e l'occhio dell'Uefa che si è fatto ancora più stringente dopo le indicazioni del Viminale e il divieto di trasferte in Italia per i tifosi giallorossi. È allerta massima nella capitale in vista della sfida di domani tra Roma e Stoccarda che può valere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Europa League. Già oggi, infatti, è previsto un arrivo massiccio di tifosi tedeschi che hanno creato problemi ultimamente con Basilea e Psg. In particolare l'attenzione della Questura è concentrata su un gruppo di quasi mille ultras che raggiungeranno l'Italia pur non avendo il biglietto per lo stadio.

