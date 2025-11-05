Marsiglia-Atalanta 453 tifosi bergamaschi in arrivo in giornata | niente accesso per chi salta il meeting point

Marsiglia (Francia). Salvo qualche rarissimo caso avvistato sugli aerei di linea partiti da Bergamo e Milano, la quasi totalità dei 453 tifosi dell’Atalanta presenti stasera nel settore ospiti del Vélodrome arriverà in città via mezzi gommati: principalmente pullman, ma anche qualche minivan o auto. Poche iniziative private, in generale, tante organizzate, come richiede una trasferta particolarmente complicata dal punto di vista della sicurezza. Nel 2024 furono quasi 3mila i tifosi che afffrontarono le 8-9 ore di pullman, partendo alle prime luci dell’alba per poi arrivare in Place de la Joliette nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Marsiglia-Atalanta, 453 tifosi bergamaschi in arrivo in giornata: niente accesso per chi salta il meeting point

