Il respiro del colore dal 6 al 12 novembre la mostra di Lina Froglia alla Melograno Art Gallery

Dal 6 al 12 novembre la Melograno Art Gallery ospiterà la mostra personale di Lina Froglia intitolata “Il respiro del colore”. L'inaugurazione è prevista per sabato 8 alle 18 alla presenza dell'artista.La pittura di Lina Froglia nasce dal colore e dal suo potere evocativo: non descrive, ma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

