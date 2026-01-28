Assoluzione di Nino Savastano l' abbraccio del sindaco Napoli | Anche in questa dolorosa vicenda ha mantenuto un atteggiamento forte

Il sindaco di Napoli ha abbracciato ieri il suo amico Nino Savastano, dopo la sua assoluzione. Il primo cittadino ha commentato con parole semplici e dirette:

"Abbraccio il mio amico Nino Savastano dopo tante spropositate sofferenze. Lo ringrazio per il proficuo impegno politico ed amministrativo". Lo ha scritto a mezzo social Vincenzo Napoli, il sindaco di Salerno che ha rassegnato le dimissioni. "La sua è stata sempre un'azione generosa al servizio.

