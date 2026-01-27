Inchiesta Coop sociali assoluzione per Nino Savastano

In questa nota si comunica che Nino Savastano, ex consigliere regionale e assessore alle politiche sociali di Salerno, è stato completamente assolto nell’ambito dell’inchiesta sulle cooperative sociali del Comune. La decisione conferma l’assenza di responsabilità penali e chiude un procedimento che lo aveva coinvolto in passato.

C'è l'assoluzione completa per Nino Savastano, l'ex consigliere regionale già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno coinvolto nell'inchiesta sulle coop sociali del Comune di Salerno. Oggi presso il tribunale di Salerno si è svolta l'udienza conclusiva del processo che vedeva tra gli altri indagato anche Fiorenzo Zocvola, considerato il dominus al centro del sistema che attraverso le cooperative aveva gestito la manutenzione del verde pubblico e altri servizi per conto del Comune di Salerno. L'inchiesta aveva ipotizzato un sistema di accordo che aveva falsato gli affidamenti pubblici mentre Savastano conclude l'inchiesta con l'assoluzione completa, zoccola, Indagato per turbativa d'asta, è stato condannato a due anni di reclusione.

