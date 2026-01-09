Storia di un sindaco Da San Vittore all’assoluzione Simone Uggetti racconta la sua vicenda giudiziaria

Il 15 gennaio a Bergamo, presso la Sala Galmozzi, verrà presentato il libro “Storia di un sindaco. Da San Vittore all’assoluzione” di Simone Uggetti. L’opera racconta la vicenda giudiziaria vissuta dall’autore, offrendo uno sguardo diretto e riflessivo su un periodo difficile della sua vita pubblica e privata. Un appuntamento per conoscere da vicino una storia personale e politica, con attenzione alla realtà locale e ai temi della giustizia e della politica.

Bergamo. Giovedì 15 gennaio, alle 21, nella Sala Galmozzi – in via Tasso 4 a Bergamo – si terrà la presentazione del libro " Storia di un sindaco. Da San Vittore all'assoluzione" di Simone Uggetti, scritto con Arianna Ravelli. All'incontro – promosso dal Circolo Matteotti di Bergamo, ingresso gratuito – interverranno l'autore Simone Uggetti e Giorgio Gori. Per partecipare, basta registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, al seguente link: https:www.eventbrite.comestoria-di-un-sindaco-da-san-vittore-allassoluzione-tickets-1979392430042?aff=oddtdtcreator Il libro affronta una delle vicende giudiziarie e politiche più discusse degli ultimi anni, quella appunto del 52enne Simone Uggetti.

Da San Vittore all’assoluzione, l’ex sindaco Simone Uggetti racconta la sua Odissea - Con queste parole è iniziata, ieri mattina in piazza della Vittoria, la presentazione del libro “Storia di un sindaco – Da San Vittore ... ilgiorno.it

