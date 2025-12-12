Prostand festeggia trent’anni Sviluppo internazionale nel 2026

Prostand celebra i suoi trent’anni di attività, un traguardo significativo nel settore dell’architettura temporanea per fiere e congressi. Nel 2026, la società, parte della galassia Italian Exhibition Group, si appresta a consolidare il suo sviluppo internazionale, rafforzando la presenza sul mercato e consolidando la propria esperienza nel settore.

Il 2026 sarà un anno importante per Prostand. La società della galassia Italian Exhibition Group, tra i leader in Italia nel settore dell' architettura temporanea per fiere e congressi, festeggerà i 30 anni di attività. "Il bilancio 2025 – premette l'amministratore delegato Roberto Bondioli – si avvia a chiudersi in linea con le previsioni di incremento rispetto al 2024, proseguendo così il trend di crescita registrato negli ultimi anni. Il 2026 si apre per noi come un anno in cui le traiettorie che abbiamo costruito prendono ulteriormente forma. Ampliamo la nostra capacità di operare su scala europea, portando la progettazione degli eventi fieristici e congressuali a un livello di integrazione che il mercato chiede sempre più con forza".