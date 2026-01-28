Martedì sera in tv ha dominato “Morbo K” su Rai 1, che ha attirato il maggior numero di spettatori. La serie, che affronta temi di attualità, ha ottenuto ottimi ascolti, superando gli altri programmi in prima serata. Sul fronte delle altre reti, “L’ultima volta che siamo stati bambini” e “DiMartedì” hanno registrato risultati più bassi rispetto al protagonista della serata. La lotta per il pubblico si è giocata tutta sui numeri, con “Morbo K” che si conferma come uno dei titoli più seguiti di questa settimana.

Ascolti tv martedì 27 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 L’ultima volta che siamo stati bambini. Su Italia 1 Fiorentina-Como di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 27 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 27 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 27 gennaio: Morbo K, L’ultima volta che siamo stati bambini, DiMartedì

Approfondimenti su Morbo K

Questo film offre uno sguardo sensibile sulla Roma del 1943 attraverso gli occhi di quattro bambini.

Questo articolo offre una panoramica completa sul film

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Morbo K

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 27 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 27 gennaio 2026: Morbo K, Boss in incognito, diMartedì e L’ultima volta che siamo stati bambini; Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop.

Ascolti tv ieri 27 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Chi Vuol Essere Milionario e Prima di NoiAscolti tv ieri 25 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 25 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: scopri chi ha vinto tra La preside e ZeligAscolti tv ieri 26 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata lunedì 26 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Martina Baroni & Rodolfo Focarelli in concerto Martedì 27 gennaio Ore 20.30 Accademia di Musica di Pinerolo – viale Giolitti 7 La stagione concertistica 25/26 “Ascolti” porta in Accademia un appuntamento dedicato alla grande letteratura liederistica. - facebook.com facebook

Ascolti #blob| Martedì 20 Gennaio 2026: 1.025.000 spettatori (5.1%). x.com