Questo film offre uno sguardo sensibile sulla Roma del 1943 attraverso gli occhi di quattro bambini. La narrazione si concentra sull’importanza di raccontare l’orrore senza ricorrere a immagini esplicite, affidandosi alla forza delle emozioni e alla prospettiva infantile. Un’opera che invita alla riflessione sul valore della memoria e sul coraggio di narrare la storia in modo sobrio e rispettoso.

C’è qualcosa di straordinariamente coraggioso nel raccontare l’orrore senza mostrarlo. Nel far sì che siano gli occhi di tre bambini di nove anni – i protagonisti di L’ultima volta che siamo stati bambini – a guidarci attraverso l’Italia devastata del 1943. Tra soldati allo sbando, treni carichi di deportati e la fame che stritola tutto. È questa la scommessa della pellicola che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio. E che Canale 5 manda in onda stasera in tv alle 21.45 (ma si può vedere il film anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity), in occasione della Giornata della Memoria. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv L'ultima volta che siamo stati bambini: Claudio Bisio, 4 bambini nella Roma del '43 e un viaggio impossibile

Il film di Claudio Bisio, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomeo, ricostruisce il rastrellamento del ghetto di Roma attraverso gli occhi dei bambini.

