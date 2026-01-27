L’ultima volta che siamo stati bambini | tutto quello che c’è da sapere

Questo articolo offre una panoramica completa sul film

L’ultima volta che siamo stati bambini: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’ultima volta che siamo stati bambini, film del 2023 diretto da Claudio Bisio, al suo debutto alla regia. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Roma, estate 1943. Quattro bambini stringono amicizia e passano le loro giornate giocando alla guerra: Italo, figlio di un federale fascista, Anacleto Barocci; Cosimo, che vive con il nonno insieme al fratello minore; Vanda, un’orfana che vive in convento; e Riccardo, i cui genitori sono ebrei. 🔗 Leggi su Tpi.it

Questo film offre uno sguardo sensibile sulla Roma del 1943 attraverso gli occhi di quattro bambini.

Il film di Claudio Bisio, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomeo, ricostruisce il rastrellamento del ghetto di Roma attraverso gli occhi dei bambini.

L’ultima volta che siamo stati bambini: stasera in tv l’esordio alla regia di Claudio Bisio per la Giornata della MemoriaQuattro ragazzini, un’amicizia indissolubile e il viaggio più difficile: nella Roma del 1943, in tre partono per salvare l’amico ebreo deportato. Il film, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei, arriv ... msn.com

L'ultima volta che siamo stati bambini in onda questa sera, 27 gennaio 2026, su Canale5. Stop a Io sono FarahCambio di programmazione per la prima serata di Canale5 in occasione della Giornata della Memoria. Io sono Farah non andrà in onda martedì 27 gennaio 2026 per lasciare spazio al film L'ultima volta ch ... comingsoon.it

Quattro bambini che lottano contro tutto e tutti In occasione della Giornata della Memoria, L’ultima volta che siamo stati bambini vi aspetta in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook

