Ascolti TV | Martedì 27 Gennaio 2026 Morbo K vince col 15.6% L’ultima volta che siamo stati bambini al 15%
I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero abbia ottenuto il 15,6% di share su Rai1. La trasmissione ha attirato circa 2 milioni di spettatori, confermando il suo successo tra il pubblico. L’ultima volta che siamo stati bambini ha raggiunto il 15% di share, lasciando il segno in una serata dominata da programmi di intrattenimento e approfondimenti.
Nella serata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero interessa 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini conquista 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 920.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Coppa Italia – Fiorentina-Como incolla davanti al video 1.600.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 FarWest segna 715.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 482.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.480.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su Morbo K 27Gennaio2026
Ascolti tv martedì 27 gennaio: Morbo K, L’ultima volta che siamo stati bambini, DiMartedì
Martedì sera in tv ha dominato “Morbo K” su Rai 1, che ha attirato il maggior numero di spettatori.
ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2026: MORBO K, L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, FLORIS, FIORENTINA-COMO
I dati degli ascolti tv di martedì 27 gennaio mostrano che i programmi più seguiti sono stati i film dedicati alla Giornata della Memoria.
Ultime notizie su Morbo K 27Gennaio2026
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 27 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 27 gennaio 2026: Morbo K, Boss in incognito, diMartedì e L’ultima volta che siamo stati bambini; Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop.
Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini. Sfida De Martino-ScottiRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di martedì 27 gennaio ha mescolato film e serie tv. Dalla prima serata di Morbo K alla sfida tra De Martino e Gerry ... ilmessaggero.it
Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambiniGli ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Morbo K su Rai 1 e L'ultima volta che siamo stati bambini su Canale5 ... fanpage.it
Martina Baroni & Rodolfo Focarelli in concerto Martedì 27 gennaio Ore 20.30 Accademia di Musica di Pinerolo – viale Giolitti 7 La stagione concertistica 25/26 “Ascolti” porta in Accademia un appuntamento dedicato alla grande letteratura liederistica. - facebook.com facebook
Ascolti #blob| Martedì 20 Gennaio 2026: 1.025.000 spettatori (5.1%). x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.