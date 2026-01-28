Ascolti TV | Martedì 27 Gennaio 2026 Morbo K vince col 15.6% L’ultima volta che siamo stati bambini al 15%

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero abbia ottenuto il 15,6% di share su Rai1. La trasmissione ha attirato circa 2 milioni di spettatori, confermando il suo successo tra il pubblico. L’ultima volta che siamo stati bambini ha raggiunto il 15% di share, lasciando il segno in una serata dominata da programmi di intrattenimento e approfondimenti.

Nella serata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero interessa 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini conquista 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 920.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Coppa Italia – Fiorentina-Como incolla davanti al video 1.600.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 FarWest segna 715.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 482.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.480.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Martedì sera in tv ha dominato “Morbo K” su Rai 1, che ha attirato il maggior numero di spettatori.

I dati degli ascolti tv di martedì 27 gennaio mostrano che i programmi più seguiti sono stati i film dedicati alla Giornata della Memoria.

