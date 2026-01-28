ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2026 | MORBO K L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI FLORIS FIORENTINA-COMO

I dati degli ascolti tv di martedì 27 gennaio mostrano che i programmi più seguiti sono stati i film dedicati alla Giornata della Memoria. La serata ha visto una forte presenza di pubblico davanti agli schermi, con alcune reti che hanno registrato numeri in crescita rispetto alle settimane precedenti. Tra i titoli più visti, spiccano le produzioni che raccontano storie di memoria e sofferenza, mentre altri programmi, come quelli di Floris e le partite di calcio, hanno attirato un pubblico più vario.

ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026 con le ammiraglie che propongono film sulla Giornata della Memoria. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Celebrazione Giorno della Memoria – x É Sempre Mezzogiorno! Menù – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Morbo K – x TC – x G – x O – x Morbo K – x Porta a Porta + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Dentro La Notizia: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – x TC – x G – x O – x L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – x X-Style + Tg5 – x + x Goldrake – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Tg2 Post + Pres. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2026: MORBO K, L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, FLORIS, FIORENTINA-COMO

Approfondimenti su Fiorentina Como

Martedì sera in tv ha dominato “Morbo K” su Rai 1, che ha attirato il maggior numero di spettatori.

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, Rai1 e Canale 5 si sono sfidate ancora una volta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fiorentina Como

Argomenti discussi: Ascolti Tv: la Preside di Luisa Ranieri contro Zelig. Chi ha vinto ieri sera; Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (26 gennaio): la ‘preside’ Luisa Ranieri domina, Zelig c’è, Marco Liorni fa affondare Canale 5; Ascolti tv 19 gennaio, chi ha vinto?.

Ascolti TV ieri sera, 27 gennaio 2026: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini?Ascolti TV: la serata di martedì 27 gennaio 2026 ha visto una sfida molto diversa e variegata rispetto alle ultime settimane, poiché, come ogni 27 gennaio, le celebrazioni per il Giorno della Memoria ... money.it

Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambiniGli ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Morbo K su Rai 1 e L'ultima volta che siamo stati bambini su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La Preside che sfida Zelig 30, Giletti, Porro e Augias - facebook.com facebook

Ascolti #blob Sabato 24 Gennaio 2026: 765.000 spettatori pari al 4.5% x.com