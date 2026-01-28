Ascolti tv 27 gennaio 2026 | Morbo K L’ultima volta che siamo stati bambini Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, Rai1 e Canale 5 si sono sfidate ancora una volta. Su Rai1 è andato in onda “Morbo K”, mentre su Canale 5 è stata trasmessa “L’ultima volta che siamo stati bambini”. La gara tra i due programmi ha tenuto i telespettatori incollati ai loro schermi, con i dati Auditel che ancora una volta hanno premiato le scelte di rete e pubblico.

Ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Morbo K" contro "L'ultima volta che siamo stati bambini". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Morbo K vs L'ultima volta che siamo stati bambini. Auditel del 27 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: "Morbo K" contro "L'ultima volta che siamo stati bambini".

