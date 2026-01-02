Visita guida esclusiva ad Arona e al San Carlone

Scopri Arona attraverso una visita guidata che approfondisce la sua storia, l’arte e la spiritualità. Attraverso i percorsi dedicati a San Carlo Borromeo e Federico Borromeo, potrai conoscere le figure che hanno segnato il patrimonio culturale e religioso della città, esplorando monumenti e luoghi di interesse in modo approfondito e rispettoso.

Una speciale visita guidata permetterà di scoprire la storia, l'arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Appuntamento lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 10:00.Il percorso avrà inizio dal centro storico di Arona, con un breve itinerario per le.

