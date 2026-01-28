Arnas Garibaldi il reparto di rianimazione pediatrica intitolato ad Alfina Caruso

Questa mattina, all’Arnas Garibaldi di Nesima, è stato intitolato il reparto di rianimazione pediatrica alla dottoressa Alfina Caruso, scomparsa il mese scorso. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, colleghi e rappresentanti dell’ospedale, che hanno ricordato con affetto la professionista. Ora il reparto porta il suo nome, un omaggio alla sua dedizione e al lavoro svolto in questi anni.

Il reparto di rianimazione pediatrica del presidio ospedaliero di Nesima porta da oggi il nome della dottoressa Alfina Caruso, prematuramente scomparsa lo scorso mese di settembre. La cerimonia di intitolazione, intensa e partecipata, ha visto la scopertura della targa commemorativa alla presenza dei vertici aziendali, dei familiari, degli amici e dei numerosi colleghi che con lei hanno condiviso anni di lavoro in prima linea. Nel corso degli interventi è stato tracciato il profilo umano e professionale di una donna profondamente innamorata del proprio lavoro. Definita da tutti come una persona vigile, umana e competente, la dottoressa Caruso è stata un punto di riferimento non solo per l'eccellenza clinica, ma soprattutto per la sua straordinaria capacità di ascolto.

