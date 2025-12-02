L’Arnas Garibaldi conferma i 3 Bollini Rosa 2026-2027

L’Arnas Garibaldi di Catania ottiene anche per il biennio 2026-2027 il massimo riconoscimento dei 3 bollini rosa, confermandosi tra le eccellenze italiane nella medicina di genere e nella promozione della salute femminile. Il prestigioso attestato è stato conferito da Fondazione Onda ETS nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

