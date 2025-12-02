L’Arnas Garibaldi conferma i 3 Bollini Rosa 2026-2027
L’Arnas Garibaldi di Catania ottiene anche per il biennio 2026-2027 il massimo riconoscimento dei 3 bollini rosa, confermandosi tra le eccellenze italiane nella medicina di genere e nella promozione della salute femminile. Il prestigioso attestato è stato conferito da Fondazione Onda ETS nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
All’ARNAS Garibaldi di Catania una giornata dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere Si è rinnovato anche quest’anno, all’ARNAS Garibaldi di Catania, l’appuntamento dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, - facebook.com Vai su Facebook
Concorso infermieri Catania 2025: pubblicato bando da 40 posti all’ARNAS Garibaldi #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: bit.ly/4ilpZyB Vai su X