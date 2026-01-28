Arliano incendio nella villetta | lavori di spegnimento proseguiti per tutta la notte

Questa mattina i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme nella villetta di via della Chiesa Prima, ad Arliano. L’incendio divampato ieri sera ha richiesto ore di intervento continuo, con i pompieri che hanno cercato di mettere sotto controllo le fiamme fino a stamattina. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le verifiche del caso.

Arliano (Lucca), 28 gennaio 2026 – Sono proseguiti ininterrottamente per tutta la notte i lavori di spegnimento dell ’incendio che ha colpito una villetta in via della Chiesa Prima, ad Arliano. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato particolarmente complesso a causa della presenza di strutture in legno e materiali coibentanti, che hanno continuato ad alimentare focolai residui anche nelle ore successive allo sviluppo del rogo. Sul posto sono rimasti impegnati nove vigili del fuoco, operativi con quattro mezzi di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio e impedire nuove riprese delle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi, 26 gennaio 2026, a Sciolze, in regione Mignetta, si è verificato un incendio che ha completamente distrutto una casa.

