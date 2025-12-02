Incendio nella taverna di una villetta a Lipomo | casa inagibile famiglia evacuata
Momenti di paura a Lipomo, in via Lario, per un incendio divampato nella tavernetta di una villetta composta da tre piani. Il rogo si è sviluppato ieri sera, poco prima delle 20, coinvolgendo i locali al piano inferiore dell’abitazione.Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con cinque. 🔗 Leggi su Quicomo.it
