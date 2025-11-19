La nuova Lecco-Ballabio tre anni dopo la frana finiti i lavori | ora è più sicura

Ballabio (Lecco), 19 novembre 2025 – La nuova Lecco – Ballabio è più sicura. Ci sono voluti tre anni, rispetto ai pochi mesi annunciati all'epoca dal ministro alla Infrastrutture Matteo Salvini, ma sono termini i lavori di messa in sicurezza della diramazione per la Valsassina della Statale 36, su cui il 9 dicembre 2022 è piombato un enorme macigno. Il masso, di 5mila tonnellate, aveva travolto nipote e zio di 24 e 66 anni miracolosamente sopravvissuti al crollo. I lavori. Sono state installate barriere paramassi ad elevata resistenza tra le più performanti disponibili sul mercato, un muro in blocchi di cemento armato alto dozzina di metri ed è stato realizzato un vallo contenitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

