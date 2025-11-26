Arbitro Juve Cagliari | designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium
Arbitro Juve Cagliari: designato il fischietto del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. Chi dirige la sfida dell’Allianz Stadium. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A. I riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno sabato 29 novembre alle ore 18:00 per la sfida tra Juve e Cagliari. A dirigere l’incontro è stato chiamato Valerio Crezzini della sezione di Siena, un fischietto emergente a cui viene affidata una gara delicata per gli equilibri della classifica. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La squadra arbitrale: esperienza al monitor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
