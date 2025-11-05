Arbitro Inter Lazio | designato il fischietto del match
Inter News 24 di domenica a San Siro, valevole per l’11^ giornata di Serie A 202526. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, l’ultimo turno prima della pausa di novembre dedicata alle Nazionali. Il big match del weekend è in programma a San Siro domenica 9 novembre alle ore 20:45, dove l’ Inter di Cristian Chivu ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra arbitrale completa. Per questa delicata sfida d’alta classifica, il designatore ha scelto l’esperto arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo strano caso di Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Arbitro Inter Lazio, scelto il fischietto della sfida: ecco la designazione dell’undicesima giornata di Serie A - Ecco chi dirigerà il big match dell’Arena Garibaldi L’undicesima giornata del campionato porta con sé sfide decis ... Si legge su lazionews24.com
Arbitro Juve Udinese, designato il fischietto per la sfida di Serie A: gli aggiornamenti in vista del match - Arbitro Juve Udinese, designato il fischietto per la sfida di Serie A: gli aggiornamenti in vista del match Dopo le polemiche, arriva la decisione dell’AIA. Da juventusnews24.com
Arbitro Lazio Cagliari, chi dirigerà l’incontro? Nel mezzo dei precedenti abbastanza favorevoli - Cagliari: designato Sacchi di Macerata, tutti i precedenti con i biancocelesti È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la prossima sfida di Serie A tra Lazio e Cagliari, in ... Secondo lazionews24.com