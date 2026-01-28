Anziana accusa un malore dopo esser stata truffata da finti tecnici del gas l' Ugl lancia l' allarme | Servono telecamere e vigilanza

Un’anziana donna è stata vittima di una truffa a Coriano. Dopo aver fatto entrare in casa dei finti tecnici del gas, si è sentita male e ha chiamato i soccorsi. L’Ugl Romagna denuncia il rischio crescente di questi raggiri e chiede telecamere e vigilanza più efficiente per proteggere gli anziani. La zona degli alloggi Acer sembra essere particolarmente colpita, come si vede anche in altri casi già segnalati.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, con furto in un'abitazione a Coriano. "Ancora una volta nel mirino dei malviventi gli alloggi Acer, già colpiti in precedenza", informa l'Ugl Romagna. A ricostruire il fatto è Filippo Lo Giudice, segretario del sindacato: "La vittima si è lasciata convincere a far entrare nel suo appartamento al primo piano due persone apparentemente irreprensibili. Uno indossava una giacca che ricordava una non meglio identificata divisa, l'altro era vestito da operaio-muratore. Con il pretesto di dover controllare una presunta perdita o un problema alle tubazioni gas e acqua della casa, i due truffatori sono penetrati nell'alloggio dell'anziana signora".

