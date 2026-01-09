Finti tecnici del gas in casa anziana bloccata e derubata

Nella giornata del 9 gennaio 2026 a Impruneta, tre uomini hanno finto di essere tecnici del gas per entrare nell’abitazione di una donna anziana, classe 1942. Approfittando della situazione, sono riusciti a bloccarla e a rubarle alcuni beni. Questo episodio evidenzia l’importanza di verificare l’identità degli operatori e di adottare misure di sicurezza nelle operazioni di controllo a domicilio.

Impruneta (Firenze), 9 gennaio 2026 – In tarda mattinata, a Impruneta, tre uomini spacciandosi per tecnici del gas sono riusciti a entrare nell'abitazione di una donna anziana, classe 1942, con il pretesto di un controllo. La vittima, insospettita dal modo di fare dei tre, ha tentato di chiedere aiuto, ma è stata bloccata senza che venisse esercitata violenza. I malviventi hanno quindi aperto la cassaforte presente in casa, riuscendo ad asportare alcuni monili in oro, il cui valore è ancora in fase di quantificazione, per poi darsi alla fuga. Le indagini sono affidate al comando compagnia carabinieri di Scandicci.

