finti tecnici del gas e carabinieri anziana vittima della doppia truffa

Due uomini si sono presentati alla porta di un’anziana, fingendosi tecnici del gas incaricati di controllare una presunta perdita nello scaldabagno. Con abiti da lavoro e attrezzi, hanno convinto la vittima a permettere l’ingresso, approfittando della sua fiducia e della situazione di vulnerabilità. Questa doppia truffa evidenzia l’importanza di verificare sempre l’identità di chi si presenta a domicilio con richieste di accesso.

"Signora, siamo i tecnici del gas, c’è una perdita nel suo scaldabagno e dobbiamo controllare". Così i due truffatori si sono presentati alla porta dell’anziana, vestiti con tuta da lavoro e attrezzi. Dopo pochi minuti, tuttavia, l’anziana ha iniziato a essere dubbiosa e ha cacciato di casa i due finti tecnici, sospettando la truffa. Poco dopo però, ha bussato alla porta un uomo, in divisa da carabiniere: "Abbiamo ricevuto delle segnalazioni sulla presenza di delinquenti in zona, mi faccia entrare che rilevo le impronte dei truffatori", le ha detto l’uomo in divisa. Quando è uscito, dicendo di aver finito il lavoro, l’anziana si è accorta che erano spariti soldi e gioielli e che anche quell’uomo vestito da carabiniere era un truffatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

