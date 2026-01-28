La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato a maggioranza il testo base sul ddl Antisemitismo. Il testo, presentato dal leghista Massimiliano Romeo, è uguale a quello di Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Ora il disegno di legge passa in aula per la discussione finale.

La commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato a maggioranza il testo base sul ddl Antisemitismo, presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, e identico al testo a prima firma Ivan Scalfarotto (Italia viva). Hanno votato a favore tutti i partiti di maggioranza (più Iv), contrari M5S, Pd e Avs. Entro il 10 febbraio dovranno essere depositati gli emendamenti. I due ddl, oltre a misure educative nell’ambito scolastico, prevedono la possibilità di vietare manifestazioni “in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di Antisemitismo adottata dalla presente legge”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Antisemitismo, il testo base è del leghista Romeo

Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.

Il dibattito sul ddl antisemitismo continua a evidenziare le divisioni all’interno del panorama politico italiano.

