Ddl antisemitismo domani al Senato la scelta del testo base | focus su Romeo e Scalfarotto quasi identici mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem Giorgis

Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici. Il Partito Democratico attende ancora una proposta rivista dal parlamentare Giorgis. La definizione e l’approvazione di una legge efficace contro i fenomeni antisemiti richiederà probabilmente ulteriori tempi.

Prima di avere a tutti gli effetti un ddl volto a contrastare i fenomeni di antisemitismo potrebbe volerci ancora un po’ di tempo. Intanto però per domani, 21 gennaio, è previsto un primo passaggio: la Commissione Affari costituzionali del Senato deciderà come procedere sui vari disegni di legge depositati. Su indicazione del presidente Alberto Balboni, sarà la stessa Commissione a stabilire con un voto se adottare un testo base tra i quattro attualmente presentati: quello del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, quello del capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, il testo del dem Graziano Delrio e quello del senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ddl antisemitismo, caos in casa Pd: la proposta fantasma del senatore Giorgis per far dimenticare il testo Delrio

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»Il Pd ha incaricato Andrea Giorgis di riscrivere il testo Delrio sul ddl antisemitismo, cercando una sintesi condivisa prima della ripresa delle attività parlamentari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Vietato criticare il governo di Israele: per il ddl antisemitismo i testi depositati salgono a 5; Scalfarotto: Il sionismo è un sogno bellissimo. Sul ddl antisemitismo l’opposizione si spacca; DDL antisemitismo: quando si confonde l'odio con il dissenso; La Albanese torna: tace sull'Iran e si scatena sul ddl antisemitismo. Difende l'apartheid di Israele.

Da Nicola Perugini, sul ddl antisemitismoDa Nicola Perugini, sul ddl antisemitismo. Le audizioni tenutesi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato italiano (link alla ... infopal.it

Scalfarotto: «Il sionismo è un sogno bellissimo». Sul ddl antisemitismo l’opposizione si spaccaIn Commissione Affari Costituzionali del Senato prosegue il ciclo di audizioni sul disegno di legge che rende giuridicamente vincolante la definizione Ihra e rischia di equiparare le critiche allo Sta ... editorialedomani.it

Domani alle 10 conferenza stampa sul Ddl Antisemitismo in sala stampa Camera dei Deputati. @marattin @Grassuccilidano @Federicagb80 @ilriformista @Montecitorio x.com

NUOVE DENUNCE / Inevitabilmente, domani verranno sporte nuove denunce nei confronti dei membri della Banda di Bergamo, che si nascondono dietro profili finti e che contano su innumerevoli SIM, a quanto pare intestate a defunti. 1. Non sono un coprofa - facebook.com facebook