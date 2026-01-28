La nota avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha deciso di agire contro chi la ha chiamata “fascista” sui social. Ha affidato al suo avvocato, Davide Steccanella, il compito di sporgere querela contro chi diffama, sottolineando che nella sua famiglia c’è anche chi fu incarcerato dal regime. La donna non vuole più tacere e minaccia azioni legali contro ogni insulto ingiustificato.

La legale Annamaria Bernardini de Pace ha conferito al suo avvocato Davide Steccanella il mandato di “perseguire penalmente tutti coloro che l’hanno pubblicamente appellata sui vari social come ‘fascista’”. Il legale sottolinea che la storia della famiglia di Bernardini de Pace è “di fiera tradizione liberale” aggiungendo anche che c’è anche chi fu “incarcerato per essersi opposto a un regime figlio di un’ideologia antitetica non solo ai valori della nostra Costituzione, ma anche a tutti quei diritti civili, per la cui tutela si è sempre impegnata in prima persona”. L’epiteto “fascista” apparso nei commenti sotto alcuni post è quindi considerato “contenuto diffamatorio”, motivo per cui se ne chiede l'”immediata rimozione” entro setto giorni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Annamaria Bernardini de Pace diffida chi la chiama “fascista”: “Nella mia famiglia c’è chi fu incarcerato dal regime”

Approfondimenti su Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bernardini de Pace

Argomenti discussi: Contro - Annamaria Bernardini de Pace: Una persona senza nulla da perdere, vuole soltanto vendetta contro chiunque; Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona: È un diffamatore. Denunciamolo tutti; Bernardini De Pace attacca Corona: Va fermato. Ha sete di vendetta, domandiamoci il perché; Per fermare Corona basta denunciarlo come hanno fatto Bova e Signorini: Bernardini de Pace esulta dopo la decisione del giudice.

Annamaria Bernardini de Pace diffida chi la chiama fascista: Nella mia famiglia c’è chi fu incarcerato dal regimeLa legale fu duramente criticata sui social dopo aver protestato per la candidatura della Global Sumud Flotilla all'Ambrogino d'Oro La legale Annamaria Bernardini de Pace ha conferito al suo avvocato ... tpi.it

Bernardini De Pace sul caso Mediaset: Corona ha sete di vendetta e fa ciò che vuole. Si può fermare denunciandoloAnnamaria Bernardini De Pace commenta il caso Mediaset-Signorini sollevato da Corona a Falsissimo. L’avvocato, che ha seguito l’ex genero Raoul Bova per gli audio pubblicati dall’ex re dei paparazzi, ... fanpage.it

#annamariabernardinidepace commenta la sentenza contro #fabriziocorona. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato di #raoulbova contro Fabrizio Corona nella vicenda della diffusione dei suoi audio privati, ha rilasciato un’intervista per #larepubblica dov facebook

La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama "fascista": «Nella mia famiglia c'è chi fu incarcerato dal regime». Pronte le denunce x.com