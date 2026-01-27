La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama fascista | Nella mia famiglia c’è chi fu incarcerato dal regime Pronte le denunce

Annamaria Bernardini de Pace ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Dopo le continue offese sui social, l’avvocata ha incaricato il suo legale di sporgere denuncia contro chi l’ha chiamata “fascista”. La donna, nota come una delle avocate matrimonialiste più note in Italia, ha anche ricordato che nella sua famiglia ci sono persone che furono incarcerate dal regime, sottolineando il suo passato e la sua storia personale. Ora si attende la risposta legale alle accuse di diffamazione.

Annamaria Bernardini de Pace, tra le avvocate matrimonialiste più famose d'Italia, ha conferito mandato al suo difensore, il legale Davide Steccanella, per «perseguire penalmente tutti coloro che l'hanno pubblicamente appellata sui vari social come "fascista" ». Il riferimento è ad alcuni commenti comparsi sotto alcuni suoi post dopo che lo scorso ottobre protestò contro l'eventuale assegnazione dell' Ambrogino d'Oro, le benemerenze civiche del Comune di Milano, alla Global Sumud Flotilla, che alla fine rimase comunque a mani vuote. La lettera al sindaco Sala. Durante la fase di presentazione delle candidature, Bernardini de Pace scrisse una lettera al sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, per esprimere tutto il suo «sconcerto» per una proposta di candidatura della Global Sumud Flotilla per l'Ambrogino d'Oro.

