Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia nel bosco | Gente brava anche io ho vissuto come loro

Al Bano invita la famiglia nel bosco nella sua masseria di Cellino San Marco – come ha rivelato alla rivista Gente – «a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione». L’artista ha ricordato la sua esperienza: «Subito dopo il mio primo successo, lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato: non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono». Il cantante pugliese ha solidarizzato con la famiglia che viveva isolata in un’area boschiva in Abruzzo, a cui il Tribunale dei minorenni ha allontanato i tre bambini che vivevano con i genitori Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia nel bosco: “Gente brava, anche io ho vissuto come loro”

Leggi anche questi approfondimenti

Famiglia nel bosco, Al Bano invita tutti a Cellino: «Pronto a mettere a disposizione una casa» Vai su X

Al Bano invita la "famiglia nel bosco" a Cellino San Marco. Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi: «Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potre - facebook.com Vai su Facebook

Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia” - Dopo le polemiche insorte intorno alla famiglia del bosco, Al Bano si è offerto di ospitarli nella sua tenuta in Puglia. dilei.it scrive

Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia”. Poi svela: “Negli anni ’70 successe anche a me” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. Da libero.it

Al Bano e l'appello alla 'famiglia nel bosco': "Ho una casa per voi in Puglia. Anch'io ho vissuto senza acqua né elettricità" - Alla famiglia, Al Bano augura che "l'Italia, il Paese che hanno scelto, dia loro la possibilità di vivere come vogliono. Riporta today.it

Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Si legge su virgilio.it

Famiglia nel bosco, Al Bano invita tutti a Cellino: «Pronto a mettere a disposizione una casa» - Mentre il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila valuta la revoca dell’allontanamento dei tre figli, il cantante ricorda la sua esperienza di vita isolata: «So cosa significa vivere lontani dal centro ... Come scrive msn.com

Al Bano apre le porte di casa sua alla famiglia nel bosco: “Anche io ho vissuto senza luce né acqua” - L'artista e imprenditore, titolare di una gigantesca tenuta in Puglia, ha offerto ospitalità alla famiglia attualmente al centro di una controversia legale. Segnala msn.com