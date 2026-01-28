Anguillara il figlio di Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco | Il legale della sorella | Stefania vuole la verità

Il tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidare il figlio di dieci anni di Federica Torzullo ai nonni materni. La sorella Stefania chiede ancora la verità sulla vicenda. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni tra le parti coinvolte.

Il figlio di Federica Torzullo e Carlo Carlomagno verrà affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Lo rende noto La Presse al termine dell'udienza al tribunale per i minorenni di Roma che si è espresso sul destino del figlio di 10 anni della coppia., In merito a un'indiscrezione di una lettera scritta da Claudio Carlomagno con destinatario il figlio di 10 anni si è espresso il legale della sorella di Federica Torzullo, Carlo Mastropaolo. "Ne ho sentito parlare, vorrei però una tutela e un filtro da parte del tutore, che oggi è la persona del sindaco del comune di Anguillara e dei servizi sociali prima che il bambino possa avere in mano questa lettera, perché c'è ovviamente apprensione da parte della famiglia in ordine alle esternazioni che possa fare il padre" ha detto l'avvocato Mastropaolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

Oggi si tiene l’udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio.

