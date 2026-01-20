Macklemore torna in Italia | unica data a Milano il 28 giugno

Macklemore torna in Italia con un concerto a Milano il 28 giugno, presso il Kozel Carroponte. Dopo oltre due anni di assenza, il rapper statunitense proporrà un live che ripercorre i momenti significativi della sua carriera e le sue ultime produzioni. Questa data rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti più riconosciuti nel panorama hip hop indipendente internazionale.

Al Carroponte. Macklemore torna a esibirsi in Italia dopo oltre due anni di assenza. Il rapper statunitense ha annunciato un’unica data nel nostro Paese: domenica 28 giugno salirà sul palco del Kozel Carroponte di Milano per un live che ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera e le produzioni più recenti, confermando il suo ruolo di riferimento nella scena hip hop indipendente internazionale. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 21 gennaio, previa registrazione gratuita sulla piattaforma ufficiale. La vendita generale aprirà invece alle ore 11. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Leggi anche: Lewis Capaldi torna in Italia e sceglie Milano: il 17 giugno 2026 l’unica data italiana

