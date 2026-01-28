Giuseppe Ambrosino rischia di restare al Napoli. Dopo che il Venezia ha stoppato il prestito, l’Avellino si fa avanti. La società irpina aspetta una risposta dal club partenopeo entro domani, per capire se potrà prenderlo in prestito o meno. La decisione finale spetta al Napoli, che dovrà valutare se privarsi del giovane attaccante o mantenerlo in rosa.

Giuseppe Ambrosino era destinato ad approdare al Venezia dal Napoli, in prestito. Ma il club veneto, data la lunga attesa, ha deciso di interrompere la trattativa. Gli azzurri, infatti, hanno perso la settimana scorsa un altro centravanti, ovvero Lucca, ceduto al Nottingham Forest. E con Lukaku parzialmente a disposizione, non c’era un’alternativa a Rasmus Hojlund. Ora pare si sia inserito l’Avellino per ingaggiare Ambrosino in prestito. Come riportato da Alfredo Pedullà: L’Avellino lavora per chiudere un altro paio di operazioni tra centrocampo e attacco. Per il reparto offensivo i due nomi sono quelli di Ambrosino del Napoli e Novakovic della Reggiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ambrosino, l’Avellino è interessato: entro domani il Napoli deciderà se privarsene o meno (Pedullà)

Approfondimenti su Ambrosino Napoli

Domani si terrà un'udienza in Corte d’Appello all’Aquila per decidere il destino dei figli di Nathan e Catherine, che vivono in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo.

Federica Brignone si prepara a tornare in gara nel gigante di Plan de Corones, dopo un infortunio che l’ha costretta a interrompere la stagione lo scorso aprile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ambrosino Napoli

Argomenti discussi: TMW – Ambrosino, salta il Venezia. Adesso lo vuole l’Avellino; Avellino: rebus difesa verso la sfida col Cesena. Idea Ambrosino per l'attacco; Calciomercato Avellino, scatto decisivo per Ambrosino: lunedì Giuffredi era al Partenio; AMBROSINO, SALTA IL VENEZIA? TMW: FORTE INSERIMENTO DELL'AVELLINO.

Pedullà: Avellino, scatto per Ambrosino. L'alternativa è NovakovichImportante inserimento dell'Avellino per Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli. I partenopei avevano un accordo con il Venezia,. tuttob.com

Avellino, col Cesena per dare un calcio alla crisi. Pronto l'esordio di Armando IzzoIn attesa di capire se ci saranno ulteriori movimenti in entrata da qui al prossimo due febbraio (si parla con insistenza di Ambrosino, talento scuola. tuttomercatoweb.com

Avellino, ore caldissime sul mercato: il ds Aiello punta a chiudere in giornata i prossimi due acquisti della sessione di gennaio. Si tratta di Giuseppe #Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli (si sono defilate Venezia e Cremonese), e Jos facebook

#Ambrosino- #Avellino: ci sarà un incontro entro domani. Per il centrocampo oggi call con il #Cagliari per #Liteta x.com