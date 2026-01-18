Federica Brignone iscritta al gigante di Plan de Corones | Deciderà al mattino se gareggiare o meno

Federica Brignone si prepara a tornare in gara nel gigante di Plan de Corones, dopo un infortunio che l’ha costretta a interrompere la stagione lo scorso aprile. La sciatrice ha dichiarato che deciderà al mattino se partecipare o meno, considerando il suo stato di recupero. La sua presenza rappresenta un importante passo avanti nel percorso di ripresa dopo il grave incidente alla gamba durante i campionati italiani.

Si avvicina il rientro di Federica Brignone, ferma dallo scorso aprile per il grave infortunio rimediato alla gamba – frattura del piatto tibiale e del perone e lesione del legamento crociato anteriore – durante i campionati italiani. L’azzurra infatti risulta iscritta al gigante di Coppa del Mondo di sci in programma martedì a Plan de Corones e dovrebbe quindi tornare a gareggiare a poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. “La detentrice della sfera di cristallo prenderà parte alla sciata in pista del mattino e poi deciderà se gareggiare o meno – fa sapere la Fisi – Per lei si tratterebbe del rientro agonistico a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile in Val di Fassa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Federica Brignone torna in gara in vista delle Olimpiadi. L'atleta italiana si è iscritta allo slalom gigante di Coppa del Mondo, in programma martedì a Plan de Corones. Questa partecipazione rappresenta un importante passo in preparazione ai prossimi Giochi olimpici, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama alpino internazionale.

Federica Brignone è prevista in gara a Kronplatz il 20 gennaio, in occasione del gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si svolgerà sulla pista Erta e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Per conoscere gli orari esatti e le modalità di visione, si consiglia di consultare i canali ufficiali e le programmazioni sportive.

