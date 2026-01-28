Amazon licenzia altri 16mila dipendenti, portando il totale dei tagli a oltre 30mila in pochi mesi. L’azienda punta ora forte sull’intelligenza artificiale, investendo risorse e cambiando strategia. La notizia arriva mentre molti lavoratori si chiedono cosa cambierà per il loro futuro.

Roma, 28 gennaio 2026 – Amazon annuncia 16mila nuovi licenziamenti dopo i 14mila già annunciati lo scorso ottobre. Riduzione del personale che riguarderà principalmente i colletti bianchi. Ma, come già annunciato dall'azienda, prossimamente sono previste riduzioni di personale anche nei magazzini. Amazon: 16mila licenziamenti. Il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon ha annunciato il licenziamento di altri 16 mila dipendenti nel quadro di un piano di riduzione dell' apparato burocratico e di riallocazione delle risorse verso investimenti nell'intelligenza artificiale. Lo ha reso noto l'azienda oggi, 28 gennaio, attraverso un post sul blog aziendale firmato dalla vicepresidente senior per l'esperienza delle persone e la tecnologia, Beth Galetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro e investe sull’intelligenza artificiale

Approfondimenti su Amazon Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale sta modificando il mercato del lavoro, con un impatto che in alcuni casi comporta la perdita di posti di lavoro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Amazon Intelligenza Artificiale

Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro e investe sull’intelligenza artificialeL’annuncio in un post sul blog aziendale firmato dalla vicepresidente senior per l'esperienza delle persone e la tecnologia, Beth Galetti. Lo scorso ottobre erano stati dichiarati 14mila esuberi: 30mi ... quotidiano.net

Amazon taglia 16mila posti di lavoro in tutto il mondo: spazio all'IA e meno burocraziaAmazon ha comunicato al personale che prevede di tagliare circa 16.000 posti di lavoro a livello globale nell'ambito degli sforzi per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia ... ilmessaggero.it

Amazon arriva a licenziare 30.000 dipendenti corporate. Andy Jassy punta a tagliare la burocrazia aziendale e a sfruttare l'AI per snellire AWS e Prime Video. facebook

14 mila “uscite” nel 2025 evidentemente non bastano Amazon non è pago e taglia ancora: si annunciano altre migliaia di licenziamenti Non solo il padrone Bezos manda in crisi interi settori e competi economici e, in particolare soffoca il piccolo commercio, pr x.com