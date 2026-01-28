Amazon prepara il licenziamento di 16mila dipendenti. È uno dei colpi più grandi degli ultimi tempi nel settore tech, che sta attraversando una fase di ridimensionamento generale. La decisione arriva in un momento di incertezza economica e si aggiunge alle molte altre riduzioni di personale annunciate da altre grandi aziende della tecnologia. I dipendenti coinvolti sono distribuiti in diversi paesi e settori, e ora si attende di capire come si svilupperanno le prossime mosse di Amazon.

. Si tratta soltanto dell’ultimo taglio all’interno di un’ondata che ha coinvolto tutto il settore tecnologico. La vicepresidente senior dell’azienda di e-commerce Beth Galetti lo ha comunicato in un post sul blog. I tagli seguono una serie di licenziamenti avvenuti a ottobre, quando Amazon ha licenziato 14mila lavoratori. “I tagli che stiamo effettuando oggi avranno un impatto su circa 16mila ruoli in Amazon e stiamo lavorando duramente per supportare tutti coloro che sono coinvolti – prosegue Galetti – inizieremo offrendo alla maggior parte dei dipendenti con sede negli Stati Uniti 90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente; i tempi varieranno a livello internazionale in base ai requisiti locali e nazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amazon annuncia licenziamenti per 16mila persone

