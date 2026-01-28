Amade' presenta l' Histoire di Soldat

Amade’ ha annunciato che questa sera presenterà “L’Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij. Lo spettacolo, interpretato da due cantanti e un attore, mette in scena la storia di un uomo ingannato dal Diavolo, che gli ruba tutto. Un racconto breve e potente, che mette in guardia sui pericoli dell’avidità e della truffa.

L'Histoire du Soldat di Igor Stravinskij (1918) è una pregiata miniatura di teatro musicale, interpretata da due cantanti e un attore, che mette in scena la tipica metafora faustiana: il Diavolo ingannatore che spoglia l'uomo di tutto. Dal punto di vista musicale, l'opera è costituita da.

