Matteo Manfucci presenta Mare di pensieri
Il cantante umbro di Città Di Castello Matteo Manfucci pubblica “Mare di pensieri” (AlyStudioBelieve), un nuovo brano intimo e poetico, una ballad pop e romantica che invita all’autoanalisi e alla riflessione personale. Il brano porta la firma dell’autore milanese Daniele Piovani, produttore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
