Investimenti ' scomparsi' all' estero | sedicente broker finanziario indagato per truffa da 200mila euro
Soldi investiti che sarebbero finiti prima all'estero e poi utilizzati per spese varie. I finanzieri della compagnia di Faenza, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare personale disposta dal Gip del Tribunale di Ravenna nei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
