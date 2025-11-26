Truffa assicurativa via internet | denunciato sedicente broker
Tempo di lettura: 2 minuti L’attività dell’Arma, finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe, prosegue senza sosta. L’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montemarano ha preso spunto dalla denuncia presentata da un uomo che, dovendo assicurare il proprio ciclomotore, è stato attirato da un’offerta trovata su internet. Dopo aver richiesto un preventivo, la vittima, ignara del raggiro, ha versato circa 400 euro tramite bonifico bancario. Incassato il denaro, il sedicente “broker assicurativo” non ha attivato la polizza e si è reso irreperibile. Dopo alcuni giorni di vana attesa, il malcapitato ha deciso di sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
